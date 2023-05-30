Сборная Словении сыграет товарищеские матчи с США, Грецией и Испанией

Сборная Словении проведет шесть товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату мира-2023.

Подготовка сборной начнется 17 июля, а первый матч против команды Китая состоится 25 июля в Целе. Затем Словения проведет две встречи с Грецией: 2 августа в Любляне и 4 августа в Афинах.

Вернувшись в Любляну, команда 8 августа встретится с Хорватией, а затем примет участие в турнире в Малаге. В рамках празднования столетия Федерации баскетбола Испании Словения 11 августа сыграет с Испанией, а на следующий день встретится со сборной США.

Вернувшись в Словению, сборная сразу отправится в Японию, где завершит подготовку к чемпионату мира.

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