Кайл Андерсон собирается сыграть за сборную Китая на чемпионате мира
Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон собирается получить гражданство Китая и сыграть за сборную страны на предстоящем чемпионате мира, сообщает SCMP со ссылкой на источники, близкие к Китайской баскетбольной ассоциации.
Ожидается, что по окончании плей-офф НБА 29-летний форвард отправится в Китай и присоединится к сборной.
Андерсон родился в Нью-Йорке и является гражданином США, но его прадед был китайцем.
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