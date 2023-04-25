Кайл Андерсон собирается сыграть за сборную Китая на чемпионате мира

Теги Миннесота сборная Китая НБА Кайл Андерсон чемпионат мира-2023 Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон собирается получить гражданство Китая и сыграть за сборную страны на предстоящем чемпионате мира, сообщает SCMP со ссылкой на источники, близкие к Китайской баскетбольной ассоциации.

Ожидается, что по окончании плей-офф НБА 29-летний форвард отправится в Китай и присоединится к сборной.

Андерсон родился в Нью-Йорке и является гражданином США, но его прадед был китайцем.

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1 комментарий

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Казимир Стыцько
Вот это поворот!
+3
0
+3
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