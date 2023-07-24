Кайл Андерсон получил гражданство Китая, может сыграть за сборную на ЧМ-2023
Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон официально получил китайское гражданство, что позволит ему принять участие в предстоящем чемпионате мира по баскетболу-2023.
Андерсон опубликовал фотографию со своей мамой Сюзанной и иконой китайского баскетбола Яо Мином.
Ранее сборная Китая опубликовала расширенный ростер из 18 человек, однако Андерсон в него не вошел.
Фото: FIBA Asia Cup
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