Кайл Андерсон получил гражданство Китая, может сыграть за сборную на ЧМ-2023

Форвард «Миннесоты» официально получил китайское гражданство, что позволит ему принять участие в предстоящем чемпионате мира по баскетболу-2023.

Андерсон опубликовал фотографию со своей мамой Сюзанной и иконой китайского баскетбола .

Ранее сборная Китая опубликовала расширенный ростер из 18 человек, однако Андерсон в него не вошел.

Фото: FIBA Asia Cup

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА