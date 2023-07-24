Кайл Андерсон получил гражданство Китая, может сыграть за сборную на ЧМ-2023

Теги Яо Мин Миннесота сборная Китая НБА Кайл Андерсон Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон официально получил китайское гражданство, что позволит ему принять участие в предстоящем чемпионате мира по баскетболу-2023.

Андерсон опубликовал фотографию со своей мамой Сюзанной и иконой китайского баскетбола Яо Мином.

Ранее сборная Китая опубликовала расширенный ростер из 18 человек, однако Андерсон в него не вошел.

Фото: FIBA Asia Cup

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5 комментариев

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serginn
Кому лень гуглить - прадед по материнской линии был китайцем, так что все норм)
+12
0
+12
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kondratiy
Ответ serginn
Кому лень гуглить - прадед по материнской линии был китайцем, так что все норм)
Сразу видно корни: тайцзи-слоу-мо
+1
0
+1
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чсв уолла
У него на руке Си Цзиньпин набит что ли?
0
0
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DimaP
Почему на фото Стеф Карри
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