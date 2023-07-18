Пол Пирс: «Никола Йокич не входит даже в пятерку лучших распасовщиков в истории»
Легенда «Бостона» Пол Пирс заявил, что не считает центрового «Денвера» Николу Йокичу одним из лучших распасовщиков в истории НБА.
«На мой взгляд, Йокич не входит даже в пятерку лучших распасовщиков в истории. Просто потому, что он бигмен.
Йокич великолепен, но если речь идет о чистом распасовщике, нужно говорить о таких парнях, как Мэджик Джонсон, Джейсон Уильямс, Рэджон Рондо, Пит Маравич, Лэрри Берд, Джейсон Кидд», – сказал Пирс.
Сколько у него там по карьере, 5-6 в среднем передач в среднем?
ну и раз бигменов не считаешь, Ларри был совсем не юркий малыш, но он же бостонский, значит считаем
Но берда считает ,а йокича нет🤡