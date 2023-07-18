Пол Пирс: «Никола Йокич не входит даже в пятерку лучших распасовщиков в истории»

Теги Лэрри Берд Мэджик Джонсон Пол Пирс Рэджон Рондо Денвер Джейсон Уильямс Джейсон Кидд НБА Пит Маравич Никола Йокич Баскетбол

Легенда «Бостона» Пол Пирс заявил, что не считает центрового «Денвера» Николу Йокичу одним из лучших распасовщиков в истории НБА.

«На мой взгляд, Йокич не входит даже в пятерку лучших распасовщиков в истории. Просто потому, что он бигмен.

Йокич великолепен, но если речь идет о чистом распасовщике, нужно говорить о таких парнях, как Мэджик Джонсон, Джейсон Уильямс, Рэджон Рондо, Пит Маравич, Лэрри Берд, Джейсон Кидд», – сказал Пирс.

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16 комментариев

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Oktay Ibrahimov
Пирс позиционист и считаю что он дискриминирует Йокича по позицонному признаку. Если Йокич теперь центровой он разве не может идентифицировать себя как распасовщик? Это полная чушь я считаю
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Bartez1986
Джон Стоктон: ну да, ну да, пошел я...
+12
-2
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Ужратый Гусениц
О, Пирс видимо по хайлатам судит, раз Белый Шоколад в списке
Сколько у него там по карьере, 5-6 в среднем передач в среднем?
ну и раз бигменов не считаешь, Ларри был совсем не юркий малыш, но он же бостонский, значит считаем
+6
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+6
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AnTikVar
А Стоктон где?
+4
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Никита Стасилевич
Разница с Бердом всего 5 см😂
Но берда считает ,а йокича нет🤡
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Rodbert
А кто сказал что Йокич лучший распасовщик в истории? Смысл опровергать то, чего никто не утерждает.
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Алексей Иванов
Лол,еще бы 28 летний центровой был в топ5 распасовщиков в истории
+2
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everyday4768
Ответ Игорь Кот
Комментарий удален пользователем
Про Бёрда и Пита ты не в курсе?
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depressive_monk
Ответ Rodbert
А кто сказал что Йокич лучший распасовщик в истории? Смысл опровергать то, чего никто не утерждает.
Ну говорят, что лучший пасующий центр в истории и топ-5 без учета позиций.
+2
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Вадим flanec
Йокич - лучший рапасовщик среди бигменов, это факт.
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depressive_monk
6 ассистов на 3 потери и пас локтем раз в 3 матча это точно топ-5 распасовщиков в истории, тут без сомнений.
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Андрей Садовников
Ну не считает и не считает
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DevilBrO
Ответ Ужратый Гусениц
О, Пирс видимо по хайлатам судит, раз Белый Шоколад в списке Сколько у него там по карьере, 5-6 в среднем передач в среднем? ну и раз бигменов не считаешь, Ларри был совсем не юркий малыш, но он же бостонский, значит считаем
В НБА в целом по хайлайтам судят. От Джейсона и его локтевых передач никакой пользы контендерским Сакраменто не было совсем, а единственное чемпионство которое он получил это в Майами со скамейки, как еще одна опция в атаке
+1
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Игорь Кот
Комментарий удален пользователем
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Михаил Клинчаев
Ждем новость: Топ 5 любимых наркотиков пола пирса
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dev0
Чистый распасовщик Лэрри Берд
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