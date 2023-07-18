Пол Пирс: «Никола Йокич не входит даже в пятерку лучших распасовщиков в истории»

Легенда «Бостона» заявил, что не считает центрового « » одним из лучших распасовщиков в истории НБА.

«На мой взгляд, Йокич не входит даже в пятерку лучших распасовщиков в истории. Просто потому, что он бигмен.

Йокич великолепен, но если речь идет о чистом распасовщике, нужно говорить о таких парнях, как , Джейсон Уильямс, , Пит Маравич, Лэрри Берд, Джейсон Кидд», – сказал Пирс.

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