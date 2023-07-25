Майкл Джордан остановил драку двух американских инфлюэнсеров

Теги происшествия Майкл Джордан НБА видео Баскетбол

В сети появилось видео восьмилетней давности, на котором легенда НБА Майкл Джордан останавливает драку между известным хип-хоп продюсером Wack 100 и интернет-знаменитостью Чарлстоном Уайтом.

Инцидент произошел на боксерском поединке между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо в 2015 году в Лас-Вегасе. На выходе из MGM Grand Джордан обратил внимание на стычку и попытался успокоить мужчин.

На видео видно, как супруга баскетболиста Иветт Прието оттягивает мужа, когда ситуация начинает накаляться и речь заходит об оружии.

«Внезапно появился Майкл Джордан и его охрана. Он увидел, что происходит. Я сказал Уайту: «Если потянешься за пистолетом, я заберу его и изобью тебя им. Выбирай». Майк подошел и сказал: «Брат, брат, мы просто пытаемся пробраться к своей машине». Мне все равно, что ты пытаешься. Либо ты идешь за мной, либо обходишь меня, но ты не пройдешь через меня», – рассказал Wack 100.

Главный скандал в жизни Майкла Джордана: 4-летний процесс против бывшей любовницы, которая вымогала у него 5 млн за молчание

23 великие фотографии Майкла Джордана

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
из каментов, не моё.
"Майк всё ещё топ защитник."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Майкл Джордан и здесь на высоте 🎈
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Симановский
Я уж подумал, что это Кьюба Гудинг-младший)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий