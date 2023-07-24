Джеймс Долан был единственным владельцем, кто проголосовал против продажи «Шарлотт»

Теги Майкл Джордан Шарлотт Нью-Йорк НБА Джеймс Долан Баскетбол

Совет управляющих НБА одобрил продажу «Шарлотт» группе инвесторов во главе с Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом.

Как информирует ESPN, сделка была одобрена 29 голосами против 1 – владелец «Никс» Джеймс Долан был единственным, кто проголосовал против.

Неизвестно, почему Долан был против проведения сделки.

Согласно источникам, продажа будет осуществлена в течение следующих одной-двух недель. Команда при заключении сделки будет оцениваться в 3 миллиарда долларов.

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1 комментарий

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Phantom of Opera
Он не хотел стать худшим владельцем лиги)
+4
0
+4
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