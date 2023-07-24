Совет управляющих НБА одобрил продажу «Хорнетс»

Совет управляющих одобрил продажу « » группе инвесторов во главе с Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом, сообщает ESPN.com.

Согласно источникам, продажа будет осуществлена в течение следующих одной-двух недель. Команда при заключении сделки будет оцениваться в 3 миллиарда долларов.

Шнэлл, который был миноритарным владельцем «Атланты», и Плоткин, миноритарный владелец «Хорнетс», станут управляющими клуба. Джордан сохранит миноритарный пакет акций и свое присутствие в организации.

Джордан, шестикратный чемпион и пятикратный MVP лиги, был единственным чернокожим владельцем клуба НБА. В 2010 году баскетболист купил мажоритарный пакет акций «Шарлотт» за 275 млн долларов.

С 2006 года «Хорнетс» лишь три раза выходили в плей-офф и не выиграли ни одной серии.

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