Совет управляющих НБА одобрил продажу «Хорнетс»
Совет управляющих НБА одобрил продажу «Шарлотт» группе инвесторов во главе с Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом, сообщает ESPN.com.
Согласно источникам, продажа будет осуществлена в течение следующих одной-двух недель. Команда при заключении сделки будет оцениваться в 3 миллиарда долларов.
Шнэлл, который был миноритарным владельцем «Атланты», и Плоткин, миноритарный владелец «Хорнетс», станут управляющими клуба. Джордан сохранит миноритарный пакет акций и свое присутствие в организации.
Джордан, шестикратный чемпион и пятикратный MVP лиги, был единственным чернокожим владельцем клуба НБА. В 2010 году баскетболист купил мажоритарный пакет акций «Шарлотт» за 275 млн долларов.
С 2006 года «Хорнетс» лишь три раза выходили в плей-офф и не выиграли ни одной серии.
«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать
23 великие фотографии Майкла Джордана
Главный скандал в жизни Майкла Джордана: 4-летний процесс против бывшей любовницы, которая вымогала у него 5 млн за молчание
1 комментарий