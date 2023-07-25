Леброн Джеймс отреагировал на предложение «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе

Теги ПСЖ Леброн Джеймс Лейкерс лига 1 Франция НБА фото высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс на своей странице в твиттере отреагировал на новость о предложении саудовского футбольного клуба «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе.

Сообщалось, что нападающему «ПСЖ» предложили 700 млн евро за сезон, из которых 200 млн – зарплата, остальная часть – доходы от рекламных и иных коммерческих сделок.

Леброн опубликовал гифку с бегущим Форрестом Гампом и написал: «Это я бегу в Саудовскую Аравию после того, как они позвонили Ричу Полу и Маверику Картеру по поводу такого контракта на год».

В предстоящем сезоне Джеймс заработает 47,6 миллиона доллара.

 

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5 комментариев

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Сергей Орлов
А как же права человека, гражданин Джеймс?
+25
-3
+22
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Kaio Ro
- Они же журналиста и правозащитника расчленили !!!...
- Расчленили - это значит, кого надо расчленили!
+7
0
+7
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ДИКАНЬ
Арабский манибол- беспроигрышная тактика)) Лиллард расширил список для обмена))
+7
-1
+6
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Никола Тесла
Подсказка саудитам: Леброн в руках мяч хорошо держит, на ворота берите его к Роналду. Вот будет тема.
+4
0
+4
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Олег Попов
Скоро саудиты возьмутся за баскетбол, НБА напрягся
0
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