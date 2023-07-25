Леброн Джеймс отреагировал на предложение «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс на своей странице в твиттере отреагировал на новость о предложении саудовского футбольного клуба «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе.
Сообщалось, что нападающему «ПСЖ» предложили 700 млн евро за сезон, из которых 200 млн – зарплата, остальная часть – доходы от рекламных и иных коммерческих сделок.
Леброн опубликовал гифку с бегущим Форрестом Гампом и написал: «Это я бегу в Саудовскую Аравию после того, как они позвонили Ричу Полу и Маверику Картеру по поводу такого контракта на год».
В предстоящем сезоне Джеймс заработает 47,6 миллиона доллара.
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