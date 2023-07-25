Леброн Джеймс отреагировал на предложение «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе

Суперзвезда « » на своей странице в твиттере отреагировал на новость о предложении саудовского футбольного клуба «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе.

Сообщалось, что нападающему «ПСЖ» предложили 700 млн евро за сезон, из которых 200 млн – зарплата, остальная часть – доходы от рекламных и иных коммерческих сделок.

Леброн опубликовал гифку с бегущим Форрестом Гампом и написал: «Это я бегу в Саудовскую Аравию после того, как они позвонили Ричу Полу и Маверику Картеру по поводу такого контракта на год».

В предстоящем сезоне Джеймс заработает 47,6 миллиона доллара.

Бекхэмы, Леброн, Серена, Ким Кардашьян. Дебют Месси собрал созвездие

В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!

Леброн выпустил еще один фильм о своей школьной карьере, теперь художественный. Сравним его с документальной версией