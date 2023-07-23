Лука Вильдоса о переходе в «Пао»: «Прошло уже 2-3 дня, очень приятно со всеми познакомиться и узнать семью изнутри. Рад оказаться здесь»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Лука Вильдоса Баскетбол

Разыгрывающий Лука Вильдоса поделился впечатлениями от перехода в «Панатинаикос» и ожиданиями от предстоящего сезона.

«Рад оказаться здесь. Прошло уже 2-3 дня, очень приятно со всеми познакомиться и узнать семью изнутри. С нетерпением жду начала сезона. Впервые на OAKA в качестве игрока родной команды – когда приезжаешь в качестве гостя, чувствуешь себя по-другому. Ощущается история стадиона.

Я уже знаком с Лессором, но у нас не было возможности поиграть в одном коллективе. Все в составе отличные парни и готовы бороться, есть опыт, и они много выиграли – я рад, что они будут моими партнерами по команде.

Это будет интересный сезон, но мы должны делать все постепенно. Начинаем подготовку уже сейчас, нужно упорно работать – только так можно победить», – заявил аргентинец.

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