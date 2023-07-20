Джимми Батлер отпраздновал точный 3-очковый в стиле Дэмиана Лилларда во время тура по Китаю

Теги Майами Портленд НБА видео Джимми Батлер Дэмиан Лиллард Баскетбол

После Уимблдона легкий форвард «Майами» Джимми Батлер отправился в турне по Китаю.

В сети завирусилось видео, где Батлер обыграл оппонента обманным движением, реализовал 3-очковый бросок и отпраздновал его в стиле разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда – помахал рукой и показал на время – «Dame Time».

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2 комментария

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AEZAKMI228
Лицо хирро представили?
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+1
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Light Yagami
https://youtu.be/f0qyq84tFWc
0
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