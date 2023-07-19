Майлз Бриджес: «Хочу извиниться перед всеми за боль и стыд, которые вы испытали из-за меня»

Форвард « » во вторник публично извинился за инцидент с домашним насилием, из-за которого он пропустил прошлый сезон.

«Хочу извиниться перед всеми за боль и стыд, которые вы испытали из-за меня, особенно моя семья. В этом году у меня в приоритете было посещение терапии и стремление стать лучше — кем-то, кем моя семья и все здесь присутствующие смогут гордиться», – заявил Бриджес.

Форвард пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. В итоге он не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

Бриджес поблагодарил «Хорнетс» и НБА за предоставленный ему второй шанс.

«Многие не получают второго шанса, и я хочу использовать этот второй шанс, чтобы доказать всем, что я тот же парень, которого вы выбрали на драфте пять лет назад», – сказал игрок.

Бриджес пропустит первые 10 матчей сезона-2023/24 в результате дисквалификации от НБА.

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