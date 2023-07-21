Кемба Уокер перешел в «Монако»

Разыгрывающий Кемба Уокер (33 года, 183 см) продолжит карьеру в «Монако».

В 2011 году Уокер был выбран под 9-м номером на драфте «Шарлотт». Он четырехкратный участник Матча всех звезд (2017-2020) в среднем за карьеру в НБА набирал 19,3 очка, 5,3 передачи и 3,8 подбора в 750 матчах (697 в старте).

Разыгрывающий выступал за « » (2011-2019), « » (2019-2021), « » (2021-2022) и « » (2022-2023).

Уокер провел в сезоне-2022/23 9 матчей за «Мавс», набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи при 42,1% реализации с игры.

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