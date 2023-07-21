Кемба Уокер перешел в «Монако»

Теги Бостон Шарлотт Даллас Нью-Йорк Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Франции Кемба Уокер Монако Баскетбол

Разыгрывающий Кемба Уокер (33 года, 183 см) продолжит карьеру в «Монако».

В 2011 году Уокер был выбран под 9-м номером на драфте «Шарлотт». Он четырехкратный участник Матча всех звезд (2017-2020) в среднем за карьеру в НБА набирал 19,3 очка, 5,3 передачи и 3,8 подбора в 750 матчах (697 в старте).

Разыгрывающий выступал за «Шарлотт» (2011-2019), «Бостон» (2019-2021), «Нью-Йорк» (2021-2022) и «Даллас» (2022-2023).

Уокер провел в сезоне-2022/23 НБА 9 матчей за «Мавс», набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи при 42,1% реализации с игры.

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19 комментариев

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Роман Сприкут
Ответ copti_san
Наверное главный регресс НБА последних лет, наследник Айзеи Томаса. Можно ещё Уолла вспомнить, но там скорее травма всё испортила
То есть стёртое в порошок бедро Айзейи и колени Кембы, требующие инъекций стволовых клеток - это не испортившие ничего травмы, да?
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Dimassss6
Вот это поворот
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ygcn5c2ty9
Попылит ещё бодро в Европе
+6
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mmike
Ответ 4eLOVE4iK
Грустно как то, в лиге полно игроков хуже него но у них есть контракты а у него нет.
Хуже него шестилетней давности? Он полгода без работы просидел, в офсизон даже минималка ему никто не предложил. Сомневаюсь, что в лиге есть заговор менеджеров, которые все подписывают игроков хуже, лишь бы Кембу не брать.
+4
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+4
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osipovdmitry
Вот это ни… себе!
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Mr.BadGuy
А всего 4 года назад многие не понимали почему Джордан не дал ему супермакс.
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Tydeus
Ответ copti_san
Наверное главный регресс НБА последних лет, наследник Айзеи Томаса. Можно ещё Уолла вспомнить, но там скорее травма всё испортила
Так и здесь травмы
+2
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Костя Кот
вот это поворот. в свое время был неплох
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MS89
Ответ Сергей Орлов
Будут с Джеймсом на пару баламутить.
Любопытно будет посмотреть, как они будут делить мяч
+1
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Freddy Durst
Оба на!!!
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Kraa
Ну как минимум интересно будет посмотреть, сможет Кемба тащить в Европе в своем нынешнем состоянии.
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Nikolay
Грузовика денег недостаточно было
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Фёдор Молчанов
Ответ 4eLOVE4iK
Грустно как то, в лиге полно игроков хуже него но у них есть контракты а у него нет.
Сильно сомневаюсь, что он Евролигу то потянет. Про НБА молчу, там без шансов.
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