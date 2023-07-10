Никола Милутинов заявил о готовности сыграть за Сербию на чемпионате мира

Теги Олимпиакос сборная Сербии Никола Милутинов чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов заявил о том, что собирается сыграть за сборную Сербии на предстоящем чемпионате мира.

«Я уже сказал тренеру, что сыграю, что я доступен для команды, что хочу быть частью команды.

У нас сильный состав, но это предстоит доказать на площадке. На последних турнирах у нас тоже был хороший подбор игроков, но результаты получились не теми, что ожидали. Хочется верить, что в этом году нам все же удастся сделать нечто хорошее», – сказал экс-игрок ЦСКА.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий