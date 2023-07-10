Никола Милутинов заявил о готовности сыграть за Сербию на чемпионате мира

Центровой « » заявил о том, что собирается сыграть за сборную Сербии на предстоящем чемпионате мира.

«Я уже сказал тренеру, что сыграю, что я доступен для команды, что хочу быть частью команды.

У нас сильный состав, но это предстоит доказать на площадке. На последних турнирах у нас тоже был хороший подбор игроков, но результаты получились не теми, что ожидали. Хочется верить, что в этом году нам все же удастся сделать нечто хорошее», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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