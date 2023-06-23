Экс-игрок «Химок» и «Зенита» Стефан Маркович завершил игровую карьеру в 35 лет

Теги Химки Зенит Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS сборная Сербии Адриатическая лига Стефан Маркович Единая лига ВТБ Баскетбол

Бывший игрок «Химок» и «Зенита» Стефан Маркович завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет.

Выступавший за «Црвену Звезду» Маркович принял это решение после поражения от «Партизана» в решающем пятом матче финала Адриатической лиги.

За 18 лет в профессиональном баскетболе серб поиграл за 10 команд, в числе которых «Бенеттон», «Валенсия», «Зенит», «Химки», «Виртус» и «Црвена Звезда».

Маркович завоевал три серебряные медали в составе сборной Сербии – на Евробаскете-2009, чемпионате мира 2014 года и Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016-м.

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