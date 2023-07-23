Тревор Килс: «Джейлен Брансон учит меня основам»

Теги Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Тревор Килс Баскетбол

19-летний защитник Тревор Килс рассказал о прошедшем сезоне в «Нью-Йорке» и совместных тренировках с разыгрывающим Джейленом Брансоном.

«Лично мне кажется, что я нахожусь в хорошем положении. Я учусь у Джейлена Брансона, который является одним из лучших защитников в команде, он учит меня основам.

У нас в команде хорошие опытные игроки, они многое рассказали мне во время моего первого сезона. Я прогрессирую с каждым годом и продолжу прогрессировать.

Иногда тренировался с Джейленом Брансоном, он показал мне некоторые тонкости. Как использовать свое тело. Как использовать атлетизм. Я рад, что учусь у него», – сказал Килс.

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