«Рэпторс» подписали Джеффа Даутина

Свободный агент Джефф Даутин (26 лет, 191 см) заключил соглашение с « » и примет участие в предсезонном тренировочном лагере команды, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Разыгрывающий получит гарантированную зарплату, если попадет в заявку команды на сезон.

Даутин не был выбран на драфте 2020 года. На счету защитника 34 матча в НБА за «Голден Стэйт», «Милуоки», «Орландо» и «Торонто». Показатели – 2,4 очка, 1,2 подбора и 1,2 передачи в среднем за встречу.

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