«Чикаго», скорее всего, расстанется с Айо Досунму; защитник интересен «Торонто»

Теги возможные переходы Чикаго Торонто НБА Айо Досунму Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Айо Досунму, вероятно, в это межсезонье сменит команду.

Как стало известно обозревателям «Буллс» из 670 The Score, вероятность, что Досунму покинет Иллинойс «увеличивается с каждым днем».

Журналисты отмечают, что главным претендентом на игрока является «Торонто».

Ранее «Чикаго» выставил защитнику квалификационное предложение. В сезоне-2022/23 38-й пик драфта-2021 набирал в среднем 8,6 очка, 2,8 подбора и 2,6 передачи при 49,3% с игры и 31,2% из-за дуги.

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2 комментария

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Роман Сприкут
Прямо вот так и вижу, что Досунму бежит подписывать двухгодичную минималку без опции игрока с Торонто (другого контракта там просто не могут предложить).
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Fronda
Чикаго нужно место в ростере для Вуда. Отсюда слухи про Досунму. Перейдет ли Досунму конкретно в Торонто - интересный вопрос. Но особо пока претендентов нет. В целом ему достаточно дать лишь больше 5 миллионов в год. Буллз повторять, согласно слухам, его не будут. Но для оного нужно место под потолком, которое мало у кого осталось. Последняя информация, что Айо примет квалифай Чикаго. В этом случае его можно будет обменять в команду с торговым исключением. На счет того, что Чикаго вообще отзовет квалифай, пока нет информации. Слухи слухами, но если бы клуб, действительно, намеривался поступить именно так, то что-то где-то да всплыло. Кстати, дабы понять, откуда вообще берутся слухи в межсезонье, можно пройти в первоисточник статьи (в Росси доступно через ВПН). Кто этот мальчик Джейсон, что списал Досунму в Торонто, непонятно от слова "совсем".
+1
0
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