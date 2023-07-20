«Чикаго», скорее всего, расстанется с Айо Досунму; защитник интересен «Торонто»
Атакующий защитник «Чикаго» Айо Досунму, вероятно, в это межсезонье сменит команду.
Как стало известно обозревателям «Буллс» из 670 The Score, вероятность, что Досунму покинет Иллинойс «увеличивается с каждым днем».
Журналисты отмечают, что главным претендентом на игрока является «Торонто».
Ранее «Чикаго» выставил защитнику квалификационное предложение. В сезоне-2022/23 38-й пик драфта-2021 набирал в среднем 8,6 очка, 2,8 подбора и 2,6 передачи при 49,3% с игры и 31,2% из-за дуги.
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