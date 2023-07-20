«Чикаго», скорее всего, расстанется с Айо Досунму; защитник интересен «Торонто»

Атакующий защитник «Чикаго» , вероятно, в это межсезонье сменит команду.

Как стало известно обозревателям «Буллс» из 670 The Score, вероятность, что Досунму покинет Иллинойс «увеличивается с каждым днем».

Журналисты отмечают, что главным претендентом на игрока является « ».

Ранее « » выставил защитнику квалификационное предложение. В сезоне-2022/23 38-й пик драфта-2021 набирал в среднем 8,6 очка, 2,8 подбора и 2,6 передачи при 49,3% с игры и 31,2% из-за дуги.

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