Рон Харпер-младший остался в «Торонто»

Форвард Рон Харпер-младший (23 года, 198 см) подпишет новый двусторонний контракт с « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока.

Сын 5-кратного чемпиона НБА Рона Харпера провел прошлый сезон в «Рэпторс» на двустороннем контракте после того, как не был выбран на драфте-2022.

В 9 матчах в НБА он набирал в среднем 2,2 очка. Показатели форварда в G-лиге составили 17 очков и 5 подборов в среднем за игру.

Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой