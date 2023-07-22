«Торонто» подписал Джавона Фримена-Либерти

Теги переходы Торонто НБА Джавон Фримен-Либерти Баскетбол

Свободный агент Джавон Фримен-Либерти (23 года, 193 см) подписал двусторонний контракт с «Торонто».

Атакующий защитник играл за «Чикаго» в Летней лиге, набирая 21,2 очка, 4,6 подбора, 4,4 передачи и 1,0 блок-шота в среднем за матч.

Фримен-Либерти провел прошлый сезон в G-лиге, выступая за фарм-клуб «Буллс». Показали – 18,2 очка, 5,8 подбора, 2,8 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

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