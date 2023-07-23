«Црвена Звезда» проявляет серьезный интерес к Дэмиэну Дотсону

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Газиантеп Дэмиэн Дотсон Огастин Рубит Баскетбол

Сербская «Црвена Звезда» проявляет серьезный интерес к бывшему игроку НБА Дэмиэну Дотсону (29 лет, 196 см).

Американский атакующий защитник провел прошлый сезон за «Газиантеп», набирая в чемпионате Турции 14,9 очка, 4,1 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч.

Дотсон провел в НБА пять сезонов (2017-2022), выступая за «Нью-Йорк» и «Кливленд».

Белградский клуб также рассматривает возможность приобретения тяжелого форварда «Баварии» Огастина Рубита.

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