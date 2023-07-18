Стефан Лазаревич продлил контракт с «Црвеной Звездой» на три года

« » объявила о продлении контракта с форвардом Стефаном Лазаревичем (26 лет, 200 см) на три года.

Лазаревич дебютировал за основную команду «Звезды» в 2014 году, но после аренды в ФМП и травм ему удалось получить место в ротации только в сезоне-2021/22.

В прошлом сезоне он набирал 2,7 очка и 2,8 подбора в среднем за матч в и 4,0 очка и 2,6 подбора в лиге.

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