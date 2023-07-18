Факундо Кампаццо подписал 4-летний контракт с «Реалом»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Реал чемпионат Испании Факундо Кампаццо Баскетбол

Мадридский «Реал» официально объявил о возвращении в команду Факундо Кампаццо (32 года, 178 см). С аргентинским разыгрывающим подписан контракт на четыре года.

Кампаццо уже представлял цвета «королевского» клуба с 2014 по 2020 год, дважды став чемпионом Евролиги (2015, 2018).

В прошедшем сезоне Кампаццо выступал за «Црвену Звезду». В Евролиге защитнику удалось сыграть всего 9 матчей, набирая в среднем 15,0 очка, 5,8 передачи, 2,8 подбора и 1,9 перехвата. Показатели в 24 матчах Адриатической лиги – 13,0 очка, 6,5 передачи, 2,8 подбора и 2,1 перехвата.

Уродливые тату – часть образа НБА. Вызывают боль не только у игроков, но и у зрителей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий