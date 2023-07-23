Стив Керр: «Скажу так. Чувствую, что в прошлом году мне не удалось наладить взаимодействие с составом»

Главный тренер « » рассказал, что пошло не так в прошлом сезоне.

«Скажу так. Чувствую, что в прошлом году мне не удалось наладить взаимодействие с составом.

Правда считаю, что иногда поражение заставляет переосмыслить и оценить ситуацию в другом ключе, и я очень хочу вернуться в следующем году с новым настроем, энергией и командным духом. Это начнется с меня, и я готов», – поделился Керр.

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