Юдонис Хаслем: «Если и есть команда, которая может приехать в Денвер и добыть победу, то это мы»

Форвард « » верит, что его команда способна обыграть «Денвер» в гостях в 5-м матче финальной серии плей-офф (1-3).

«20 очков после потерь. Никто в этой серии не набирает 150 очков, важно каждое владение. «Наггетс» – очень хорошая атакующая команда. Нельзя отдавать им мяч. Думаю, что мы устояли бы, если бы не совершили так много потерь.

Если и есть команда, которая может приехать в Денвер и добыть победу, то это мы», – сказал Хаслем.

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