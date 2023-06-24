Стив Керр об обмене Криса Пола: «Нам нужны были перемены»

Главный тренер «Голден Стэйт» объяснил решение клуба обменять на .

«Мы будем совсем другими. Последнее, что я хочу, это критиковать команду, которая год назад выиграла чемпионат, а затем провела сложный сезон. Мне нравилась команда, которая была у нас последние два сезона. Но самое главное – мы почувствовали, что нам нужны перемены.

Это не значит, что нам нужна перестройка, но нам нужны какие-то перемены. Думаю, что все в клубе это почувствовали. И кажется, что мы сделали довольно значительный сдвиг, не отказываясь от своей идентичности и понимания того, кто мы есть как команда. Я думаю, что в целом это очень позитивный сдвиг», – сказал Керр.

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