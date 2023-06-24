Стив Керр об обмене Криса Пола: «Нам нужны были перемены»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стив Керр Джордан Пул Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил решение клуба обменять Джордана Пула на Криса Пола.

«Мы будем совсем другими. Последнее, что я хочу, это критиковать команду, которая год назад выиграла чемпионат, а затем провела сложный сезон. Мне нравилась команда, которая была у нас последние два сезона. Но самое главное – мы почувствовали, что нам нужны перемены.

Это не значит, что нам нужна перестройка, но нам нужны какие-то перемены. Думаю, что все в клубе это почувствовали. И кажется, что мы сделали довольно значительный сдвиг, не отказываясь от своей идентичности и понимания того, кто мы есть как команда. Я думаю, что в целом это очень позитивный сдвиг», – сказал Керр.

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1 комментарий

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NikolayOss
Перемен требуют наши сердца (с)Стив Керр
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