Фотографии новой линейки кроссовок Джа Морэнта Nike Ja 1 «EYBL» появились в сети
Стали доступны официальные фотографии новой линейки кроссовок разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта Nike Ja 1 «EYBL».
Ожидается, что обувь поступит в продажу в ближайшие месяцы по рекомендованной цене в 120 долларов.
В мае Nike убрала все кроссовки Морэнта со своего сайта после повторного инцидента с оружием. Месяцем позднее компания объявила о продолжении сотрудничества со звездным защитником.
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Дизайн допилить надо. Лого должно быть с деньгами, оружием, трансляцией. Это у Джа получается лучше всего. Там он выкладывается по полной.