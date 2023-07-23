Фотографии новой линейки кроссовок Джа Морэнта Nike Ja 1 «EYBL» появились в сети

Теги Мемфис НБА кроссовки Nike Джа Морэнт Баскетбол

Стали доступны официальные фотографии новой линейки кроссовок разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта Nike Ja 1 «EYBL».

Ожидается, что обувь поступит в продажу в ближайшие месяцы по рекомендованной цене в 120 долларов.

В мае Nike убрала все кроссовки Морэнта со своего сайта после повторного инцидента с оружием. Месяцем позднее компания объявила о продолжении сотрудничества со звездным защитником.

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3 комментария

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morozovvasya
Маленьких пистолетиков не хватает на подошве ;)
+6
0
+6
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Никола Тесла
А вот эта аббревиатура EYBL , она означает "я е...."?
Дизайн допилить надо. Лого должно быть с деньгами, оружием, трансляцией. Это у Джа получается лучше всего. Там он выкладывается по полной.
+3
-1
+2
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Лютик
Будут продаваться в оружейных магазинах?)
+1
0
+1
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