Фотографии новой линейки кроссовок Джа Морэнта Nike Ja 1 «EYBL» появились в сети

Стали доступны официальные фотографии новой линейки кроссовок разыгрывающего « » Джа Морэнта Nike Ja 1 «EYBL».

Ожидается, что обувь поступит в продажу в ближайшие месяцы по рекомендованной цене в 120 долларов.

В мае Nike убрала все кроссовки Морэнта со своего сайта после повторного инцидента с оружием. Месяцем позднее компания объявила о продолжении сотрудничества со звездным защитником.

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА