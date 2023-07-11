Выдан ордер на арест друга Джа Морэнта из-за драки в доме игрока «Гризлис»
В округе Шелби, штат Теннесси, выдан ордер на арест Давонте Пэка, близкого друга Джа Морэнта, из-за драки с участием подростка в доме звезды «Мемфиса» в июле 2022 года.
Джошуа Холлоуэй, которому сейчас 18 лет, обвинил Пэка и Морэнта в том, что они избили его во время любительского баскетбольного матча.
Пэку предъявлено обвинение в нападении с целью нанесения телесных повреждений.
«Офис шерифа округа Шелби получил ордер на арест Давонте Пэка, которому предъявлены обвинения в нападении в связи со ссорой, которая произошла в июле 2022 года между Пэком, баскетболистом «Мемфиса» Джа Мэрантом и несовершеннолетним баскетболистом в доме Моранта в Идсе», — говорится в заявлении окружной прокуратуры округа Шелби.
Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры
4 комментария