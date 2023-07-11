Выдан ордер на арест друга Джа Морэнта из-за драки в доме игрока «Гризлис»

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

В округе Шелби, штат Теннесси, выдан ордер на арест Давонте Пэка, близкого друга Джа Морэнта, из-за драки с участием подростка в доме звезды «Мемфиса» в июле 2022 года.

Джошуа Холлоуэй, которому сейчас 18 лет, обвинил Пэка и Морэнта в том, что они избили его во время любительского баскетбольного матча.

Пэку предъявлено обвинение в нападении с целью нанесения телесных повреждений.

«Офис шерифа округа Шелби получил ордер на арест Давонте Пэка, которому предъявлены обвинения в нападении в связи со ссорой, которая произошла в июле 2022 года между Пэком, баскетболистом «Мемфиса» Джа Мэрантом и несовершеннолетним баскетболистом в доме Моранта в Идсе», — говорится в заявлении окружной прокуратуры округа Шелби.

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4 комментария

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Никола Тесла
Джа в драке не принимал участие, он в это время в трансляцию показывал деньги, оружие и стриптизерш.
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Райли Карри
а что там с Джа?! может уже отменить его?
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Stephan Carrypenko
Просто взял на себя обвинения, чтобы Джа слился. В принципе нормальный ход, другу все равно , Джа не при делах
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dato akhaladze
Это никогда не кончится.
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