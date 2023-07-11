Выдан ордер на арест друга Джа Морэнта из-за драки в доме игрока «Гризлис»

В округе Шелби, штат Теннесси, выдан ордер на арест Давонте Пэка, близкого друга , из-за драки с участием подростка в доме звезды « » в июле 2022 года.

Джошуа Холлоуэй, которому сейчас 18 лет, обвинил Пэка и Морэнта в том, что они избили его во время любительского баскетбольного матча.

Пэку предъявлено обвинение в нападении с целью нанесения телесных повреждений.

«Офис шерифа округа Шелби получил ордер на арест Давонте Пэка, которому предъявлены обвинения в нападении в связи со ссорой, которая произошла в июле 2022 года между Пэком, баскетболистом «Мемфиса» Джа Мэрантом и несовершеннолетним баскетболистом в доме Моранта в Идсе», — говорится в заявлении окружной прокуратуры округа Шелби.

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