Друг Джа Морэнта арестован по обвинению в избиении подростка прошлым летом

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

В среду правоохранительные органы штата Теннесси арестовали Давонте Пака, близкого друга разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, за нанесение побоев подростку летом прошлого года.

Инцидент произошел 26 июля 2022 года в доме семьи Морэнт в Идсе, пригороде Мемфиса. В заявлении властям Морэнт признался, что ударил 17-летнего Джошуа Холлоуэя во время игры в баскетбол, хотя позже Морэнт заявил о самообороне, утверждая, что Холлоуэй сильно ударил его мячом по лицу.

В показаниях, данных в мае этого года в рамках иска, поданного Холлоуэем и обвиняющего Морэнта и Пака в нападении, угрозах, жестоком обращении, а также причинении душевных страданий, Пак признал, что ударил Холлоуэя, и добавил, что «не чувствовал ответной угрозы, когда нанес Холлоуэю удар в область головы, повалив его на землю», как следует из ордера на арест Пака, выданного на прошлой неделе окружным Управлением.

Первоначально власти заявили, что им не была предоставлена информация о личности Пака, а в заявлении Холлоуэя Пак был назван «только по прозвищу», и что в заявлении Морэнта, адресованном уполномоченным органам, имя Пака также не было указано.

Адвокаты Морэнта утверждают, что Пак должен быть освобожден от ответственности в соответствии с законом штата Теннесси «Stand Your Ground» («Право на защиту территории» – доктрина уголовного законодательства США, отрицающая необходимость отступления с законно занимаемой территории при угрозе нападения – прим.).

Морэнт подал встречный иск, в котором обвинил Холлоуэя в клевете, побоях и нападении. Уголовные обвинения против разыгрывающего не выдвигались.

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4 комментария

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serginn
Вечно этот Пак встревает. Помню несколько лет назад случай был...
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key-jonny
Ответ kpvhmsvb2g
Он сделает все возможное и невозможное, лишь бы не играть в баскетбол! Вот с кого надо брать пример Бену Симмонсу!
Симмонса не нужно учить не играть в баскетбол. Бен- топ в этом, другим еще расти.
+3
-1
+2
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kpvhmsvb2g
Он сделает все возможное и невозможное, лишь бы не играть в баскетбол! Вот с кого надо брать пример Бену Симмонсу!
+1
0
+1
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