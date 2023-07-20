Друг Джа Морэнта арестован по обвинению в избиении подростка прошлым летом

В среду правоохранительные органы штата Теннесси арестовали Давонте Пака, близкого друга разыгрывающего « » , за нанесение побоев подростку летом прошлого года.



Инцидент произошел 26 июля 2022 года в доме семьи Морэнт в Идсе, пригороде Мемфиса. В заявлении властям Морэнт признался, что ударил 17-летнего Джошуа Холлоуэя во время игры в баскетбол, хотя позже Морэнт заявил о самообороне, утверждая, что Холлоуэй сильно ударил его мячом по лицу.



В показаниях, данных в мае этого года в рамках иска, поданного Холлоуэем и обвиняющего Морэнта и Пака в нападении, угрозах, жестоком обращении, а также причинении душевных страданий, Пак признал, что ударил Холлоуэя, и добавил, что «не чувствовал ответной угрозы, когда нанес Холлоуэю удар в область головы, повалив его на землю», как следует из ордера на арест Пака, выданного на прошлой неделе окружным Управлением.



Первоначально власти заявили, что им не была предоставлена информация о личности Пака, а в заявлении Холлоуэя Пак был назван «только по прозвищу», и что в заявлении Морэнта, адресованном уполномоченным органам, имя Пака также не было указано.



Адвокаты Морэнта утверждают, что Пак должен быть освобожден от ответственности в соответствии с законом штата Теннесси «Stand Your Ground» («Право на защиту территории» – доктрина уголовного законодательства США, отрицающая необходимость отступления с законно занимаемой территории при угрозе нападения – прим.).



Морэнт подал встречный иск, в котором обвинил Холлоуэя в клевете, побоях и нападении. Уголовные обвинения против разыгрывающего не выдвигались.

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