Кайри Ирвинг дебютировал в Drew League – 20 очков, 13 подборов, 11 передач

Теги Даллас НБА видео Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в субботу принял участие в своем дебютном матче в Drew League.

Защитник отметился 20 очками, 13 подборами и 11 передачами. Он стал первым игроком НБА в истории соревнования, оформившим трипл-дабл. «Нэйшнуайд Солджас» обыграли «Кал Суприм» со счетом 84:73.

В этом месяце Ирвинг заключил трехлетний контракт с «Далласом» на 126 млн долларов.

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4 комментария

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pelod
кал суприм - превосходный кал
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fedorbazaykin
Uncle Drew создан для Drew League
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kondratiy
Так. Погодите. Я был уверен, что Drew League это 3х3. Или
3х3 это ещё какая-то другая лига?
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Sharky shark
Ответ kondratiy
Так. Погодите. Я был уверен, что Drew League это 3х3. Или 3х3 это ещё какая-то другая лига?
BIG3 лига, созданная рэпером IceCube
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