Кайри Ирвинг дебютировал в Drew League – 20 очков, 13 подборов, 11 передач
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в субботу принял участие в своем дебютном матче в Drew League.
Защитник отметился 20 очками, 13 подборами и 11 передачами. Он стал первым игроком НБА в истории соревнования, оформившим трипл-дабл. «Нэйшнуайд Солджас» обыграли «Кал Суприм» со счетом 84:73.
В этом месяце Ирвинг заключил трехлетний контракт с «Далласом» на 126 млн долларов.
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