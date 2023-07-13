Кевин Дюрэнт рассказал, чьи хайлайты пересматривает: «Кайри и Эм-Джея»

Теги Майкл Джордан Даллас Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт продолжает общаться с болельщиками на своей странице в социальной сети.

Двукратного чемпиона НБА спросили, хайлайты каких игроков он может в любой момент включить и с удовольствием пересмотреть.

«Кайри и Эм-Джея», – ответил Дюрэнт.

Ирвинг с Дюрэнтом вместе выступали за «Бруклин» (2020-2023).

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2 комментария

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Дядя Санжар
Отличный вкус!
+4
0
+4
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elMORRO
и рассела уэстбрука
+3
0
+3
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