Кевин Дюрэнт рассказал, чьи хайлайты пересматривает: «Кайри и Эм-Джея»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт продолжает общаться с болельщиками на своей странице в социальной сети.
Двукратного чемпиона НБА спросили, хайлайты каких игроков он может в любой момент включить и с удовольствием пересмотреть.
«Кайри и Эм-Джея», – ответил Дюрэнт.
Ирвинг с Дюрэнтом вместе выступали за «Бруклин» (2020-2023).
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