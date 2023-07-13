Кевин Дюрэнт рассказал, чьи хайлайты пересматривает: «Кайри и Эм-Джея»

Форвард « » продолжает общаться с болельщиками на своей странице в социальной сети.

Двукратного чемпиона спросили, хайлайты каких игроков он может в любой момент включить и с удовольствием пересмотреть.

«Кайри и Эм-Джея», – ответил Дюрэнт.

с Дюрэнтом вместе выступали за « » (2020-2023).

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