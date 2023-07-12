Кайри Ирвинг подписал 5-летний контракт с ANTA

Теги Даллас НБА кроссовки Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг подписал 5-летний контракт с китайским производителем спортивной экипировки ANTA, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сумма сделки не разглашается. Но сообщается, что Ирвинг получит «уникальную должность» креативного директора и сможет привлекать и подписывать других игроков.

По ходу прошлого сезона Ирвинг потерял контракт с Nike на 14 млн долларов в год из-за того, что отказывался извиняться за публикацию ссылки на антисемитский фильм в своих соцсетях.

В июле 2023 года Ирвинг подписал трехлетнее соглашение с «Далласом» на 126 млн долларов.

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2 комментария

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"«уникальную должность» креативного директора"
Талантливый человек талантлив во всем....
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Nikolay
говорили у Кайри кроссы классные. А теперь китай
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