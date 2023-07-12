Кайри Ирвинг подписал 5-летний контракт с ANTA

Разыгрывающий « » подписал 5-летний контракт с китайским производителем спортивной экипировки ANTA, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сумма сделки не разглашается. Но сообщается, что Ирвинг получит «уникальную должность» креативного директора и сможет привлекать и подписывать других игроков.

По ходу прошлого сезона Ирвинг потерял контракт с Nike на 14 млн долларов в год из-за того, что отказывался извиняться за публикацию ссылки на антисемитский фильм в своих соцсетях.

В июле 2023 года Ирвинг подписал трехлетнее соглашение с «Далласом» на 126 млн долларов.