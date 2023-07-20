Кайри Ирвинг пожертвовал 40 000 долларов 93-летней женщине, у которой застройщик пытается отсудить дом

Звездный разыгрывающий « » пожертвовал 40 000 долларов 93-летней женщине из Южной Каролины, которая пытается защитить свой семейный дом от застройщика.

Инвестиционная группа Bailey Point подала в суд на Джозефин Райт, давнюю жительницу острова Хилтон-Хед в Южной Каролине, обвинив женщину в том, что она блокирует строительство комплекса из 147 квартир рядом с ее собственностью – участком площадью около 7 000 квадратных метров, который был заселен беглыми рабами и принадлежал ее семье со времен Гражданской войны. Райт унаследовала землю в 2012 году от покойного мужа.

Застройщики предлагали купить участок Райт за 39 000 долларов, но она отказалась. После этого, как утверждает женщина, они начали преследовать ее, резать ее шины, бросать мусор на ее территорию и подвешивать змей около ее окон.

На имя Райт была создана петиция с призывом помочь собрать 350 000 долларов на адвокатов. Ирвинг, узнав о петиции, пожертвовал 40 000 долларов.

Этим летом Ирвинг подписал с «Далласом» новый трехлетний контракт на 120 миллионов долларов.

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