Джоэл Эмбиид исполнил фирменный танец футболиста Ришарлисона

Теги Филадельфия НБА видео Джоэл Эмбиид Ришарлисон Баскетбол

MVP прошедшего сезона НБА центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид на вечеринке исполнил фирменный танец бразильского футболиста Ришарлисона.

Ранее Ришарлисон рассказал, что «стиль голубя» он придумал, вдохновившись песней Dança do Pombo («Голубиный танец»).

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3 комментария

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CriminalJoint62
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MURA
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Мал щнский
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Вальтер Пандиани
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Типичный расист, осталось только вместо 62 поставить 88.
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