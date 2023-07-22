Джоэл Эмбиид исполнил фирменный танец футболиста Ришарлисона
MVP прошедшего сезона НБА центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид на вечеринке исполнил фирменный танец бразильского футболиста Ришарлисона.
Ранее Ришарлисон рассказал, что «стиль голубя» он придумал, вдохновившись песней Dança do Pombo («Голубиный танец»).
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