Журналист Сэм Эмик: «Сиксерс» убеждены, что Джоэл Эмбиид хочет пойти по пути Дирка Новицки и Кобе Брайанта»
По словам инсайдера The Athletic Сэма Эмика, в «Филадельфии» уверены, что центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид хочет провести всю карьеру в одном клубе.
«Что касается вопроса о том, может ли Эмбиид попытаться покинуть «Филадельфию» в ближайшее время, высокопоставленный источник из «Сиксерс» сообщил The Athletic, что ни Эмбиид, ни его представители не делились с командой подобной информацией.
На самом деле клуб по-прежнему убежден, что Эмбиид хотел бы пойти по пути Дирка Новицки и Кобе Брайанта и провести в одной команде всю карьеру», – пишет Эмик.
Ранее заявление Эмбиида о желании стать чемпионом в любой команде НБА, даже если это будет не «Филадельфия», вызвало резонанс в сети, после чего игрок намекнул, что пошутил.
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