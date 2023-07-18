Журналист Сэм Эмик: «Сиксерс» убеждены, что Джоэл Эмбиид хочет пойти по пути Дирка Новицки и Кобе Брайанта»

Теги Дирк Новицки Кобе Брайант Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Сэма Эмика, в «Филадельфии» уверены, что центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид хочет провести всю карьеру в одном клубе.

«Что касается вопроса о том, может ли Эмбиид попытаться покинуть «Филадельфию» в ближайшее время, высокопоставленный источник из «Сиксерс» сообщил The Athletic, что ни Эмбиид, ни его представители не делились с командой подобной информацией.

На самом деле клуб по-прежнему убежден, что Эмбиид хотел бы пойти по пути Дирка Новицки и Кобе Брайанта и провести в одной команде всю карьеру», – пишет Эмик.

Ранее заявление Эмбиида о желании стать чемпионом в любой команде НБА, даже если это будет не «Филадельфия», вызвало резонанс в сети, после чего игрок намекнул, что пошутил.

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1 комментарий

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Локоть Артеста
Не думаю. Скорее всего Эмбиид после окончания следующего сезона попросит обмен. Скажет что ему осточертело топтаться на одном месте. Менять будут долго и со скандалом.
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