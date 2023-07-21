Грант Уильямс вспомнил эпизод, когда на него наступил Эмбиид: «Я мог покинуть этот мир»

Теги Бостон Даллас Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Тео Пинсон Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Далласа» Грант Уильямс стал гостем подкаста Тео Пинсона Run Your Race.

Уильямс вспомнил эпизод из серии второго раунда плей-офф-2023, когда центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид наступил ему ногой на голову, падая на паркет.

«Мне казалось, что он бросился за мячом и просто приземлился на меня.

Я не понимал в тот момент, что он наступил своей огромной лапой мне на голову. К счастью, Джоэл не приземлился всем своим весом. Я мог умереть там. Я мог покинуть этот мир, брат», – рассказал Грант, улыбаясь.

Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой 

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