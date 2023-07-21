Грант Уильямс вспомнил эпизод, когда на него наступил Эмбиид: «Я мог покинуть этот мир»
Форвард «Далласа» Грант Уильямс стал гостем подкаста Тео Пинсона Run Your Race.
Уильямс вспомнил эпизод из серии второго раунда плей-офф-2023, когда центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид наступил ему ногой на голову, падая на паркет.
«Мне казалось, что он бросился за мячом и просто приземлился на меня.
Я не понимал в тот момент, что он наступил своей огромной лапой мне на голову. К счастью, Джоэл не приземлился всем своим весом. Я мог умереть там. Я мог покинуть этот мир, брат», – рассказал Грант, улыбаясь.
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