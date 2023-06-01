Илона Корстин: «Хотим расширить Суперкубок. Планируем участие сербских команд»
По словам генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин, лига планирует расширить количество участников Суперкубка.
«Планируем участие сербских команд, хотим сделать Суперкубок международным и расширить его. Привлечь туда больше российских команд.
Сейчас прорабатываем эти вопросы, на данный момент находимся в процессе переговоров по поводу возможных участников. Здесь будут и российские, и иностранные клубы», — сказала Корстин.
В прошлом году в Суперкубке участвовали шесть команд: УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит» и сербские «Мега» и «Партизан»
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