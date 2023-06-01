Илона Корстин: «Хотим расширить Суперкубок. Планируем участие сербских команд»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

По словам генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин, лига планирует расширить количество участников Суперкубка.

«Планируем участие сербских команд, хотим сделать Суперкубок международным и расширить его. Привлечь туда больше российских команд.

Сейчас прорабатываем эти вопросы, на данный момент находимся в процессе переговоров по поводу возможных участников. Здесь будут и российские, и иностранные клубы», — сказала Корстин.

В прошлом году в Суперкубке участвовали шесть команд: УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит» и сербские «Мега» и «Партизан»

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