Илона Корстин: «Хотим расширить Суперкубок. Планируем участие сербских команд»

По словам генерального директора лиги ВТБ Илоны Корстин, лига планирует расширить количество участников Суперкубка.

«Планируем участие сербских команд, хотим сделать международным и расширить его. Привлечь туда больше российских команд.

Сейчас прорабатываем эти вопросы, на данный момент находимся в процессе переговоров по поводу возможных участников. Здесь будут и российские, и иностранные клубы», — сказала Корстин.

В прошлом году в Суперкубке участвовали шесть команд: УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит» и сербские «Мега» и «Партизан»