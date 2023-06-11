Паоло Банкеро выбрал Шакила О’Нила времен «Орландо» против Дуайта Ховарда

Лучший новичок сезона-2022/23 («Орландо») выбрал между Шакилом О’ и в их лучшей форме в майке «Мэджик».

«Во времена « »? Это немного сложнее, потому что Дуайт Ховард был чертовски хорош. Хм. Они оба дошли до финала. Я должен отдать небольшое преимущество Шаку, потому что у него множество рекордов.

Мне кажется, что Шак быстрее перешел к доминированию, когда был новичком, поэтому я отдаю предпочтение Шаку», – сказал Банкеро в интервью Clutch Points.

О’Нил провел 295 матчей за «Мэджик», набирая в среднем 27,2 очка, 11,8 подбора и 2,8 блок-шота.

Ховард 621 раз сыграл за «Орландо». Показатели центрового: 18,4 очка, 13 подборов и 3,1 блок-шота.

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