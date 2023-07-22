Скаут: «Франц Вагнер такой же белый, как Тайлер Хирро, но я взял бы его, а не Хирро»

Журналист Heavy.com Шон Девени спросил руководителя скаутской службы одного из клубов Восточной конференции, может ли белый цвет кожи Тайлера Хирро (« ») восприниматься как недостаток во время переговоров о возможном обмене.

« такой же белый, как Хирро, но я, пожалуй, взял бы его, а не Хирро.

Не уверен, что в этом есть логика. Команды НБА всегда обвиняют в том, что они переоценивают белых парней. Теперь мы их наказываем?» – сказал скаут.

Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро