Скаут: «Франц Вагнер такой же белый, как Тайлер Хирро, но я взял бы его, а не Хирро»
Журналист Heavy.com Шон Девени спросил руководителя скаутской службы одного из клубов Восточной конференции, может ли белый цвет кожи Тайлера Хирро («Майами») восприниматься как недостаток во время переговоров о возможном обмене.
«Франц Вагнер такой же белый, как Хирро, но я, пожалуй, взял бы его, а не Хирро.
Не уверен, что в этом есть логика. Команды НБА всегда обвиняют в том, что они переоценивают белых парней. Теперь мы их наказываем?» – сказал скаут.
Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро
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