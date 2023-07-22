Скаут: «Франц Вагнер такой же белый, как Тайлер Хирро, но я взял бы его, а не Хирро»

Теги Майами Орландо НБА Тайлер Хирро Франц Вагнер Баскетбол

Журналист Heavy.com Шон Девени спросил руководителя скаутской службы одного из клубов Восточной конференции, может ли белый цвет кожи Тайлера Хирро («Майами») восприниматься как недостаток во время переговоров о возможном обмене.

«Франц Вагнер такой же белый, как Хирро, но я, пожалуй, взял бы его, а не Хирро.

Не уверен, что в этом есть логика. Команды НБА всегда обвиняют в том, что они переоценивают белых парней. Теперь мы их наказываем?» – сказал скаут.

Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро

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