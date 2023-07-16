Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Тайлера Хирро с 2019 года предлагали только за двух игроков: Дюрэнта и Лилларда»

Обозреватель « » Айра Уиндерман рассказал, что «Хит» крайне высоко ценят атакующего защитника как часть команды.

«Что касается мнения, что «Хит» предлагают его как расходный материал, то с момента драфта в 2019 году Хирро предлагали в обмене, по-настоящему предлагали, только двух игроков: и Дэмиана Лилларда.

А именно одних из лучших игроков на сегодняшний день и представителей 75 величайших игроков в истории», – пишет Уиндерман.

Ожидается, что Хирро покинет команду, если обмен состоится.

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней