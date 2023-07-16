Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Тайлера Хирро с 2019 года предлагали только за двух игроков: Дюрэнта и Лилларда»
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман рассказал, что «Хит» крайне высоко ценят атакующего защитника Тайлера Хирро как часть команды.
«Что касается мнения, что «Хит» предлагают его как расходный материал, то с момента драфта в 2019 году Хирро предлагали в обмене, по-настоящему предлагали, только двух игроков: Кевина Дюрэнта и Дэмиана Лилларда.
А именно одних из лучших игроков НБА на сегодняшний день и представителей 75 величайших игроков в истории», – пишет Уиндерман.
Ожидается, что Хирро покинет команду, если обмен Дэмиана Лилларда состоится.
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