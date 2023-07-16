Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Тайлера Хирро с 2019 года предлагали только за двух игроков: Дюрэнта и Лилларда»

Теги возможные переходы Майами НБА Кевин Дюрэнт Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман рассказал, что «Хит» крайне высоко ценят атакующего защитника Тайлера Хирро как часть команды.

«Что касается мнения, что «Хит» предлагают его как расходный материал, то с момента драфта в 2019 году Хирро предлагали в обмене, по-настоящему предлагали, только двух игроков: Кевина Дюрэнта и Дэмиана Лилларда.

А именно одних из лучших игроков НБА на сегодняшний день и представителей 75 величайших игроков в истории», – пишет Уиндерман.

Ожидается, что Хирро покинет команду, если обмен Дэмиана Лилларда состоится.

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3 комментария

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Stranfio
Не могут пока найти 3 команду, вот и думают как поступить. Не знаю возможно и правда будут до дедлайна ждать.
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Казимир Стыцько
Судя по тому, что Хирро до сих пор на месте, предложение - так себе
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Gainut
Сочувствую Хирро
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