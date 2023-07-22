«Монако» не планирует расставаться с Майком Джеймсом, несмотря на подписание Кембы Уокера

Несмотря на подписание контракта с американским разыгрывающим , «Монако» намерен сохранить всю заднюю линию команды, в которую входят , , и Мэттью Стразель.

У всех защитников на данный момент есть контракты с « », и клуб не планирует ни с кем разрывать соглашение, сообщает BasketNews.

В контракте Майка Джеймс есть опция, которая позволяет ему до 25 июля подписать гарантированный контракт с клубом НБА.

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА