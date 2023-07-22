«Монако» не планирует расставаться с Майком Джеймсом, несмотря на подписание Кембы Уокера

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Кемба Уокер Майк Джеймс 1990 Монако Эли Окобо Джордан Лойд Мэттью Стразель Баскетбол

Несмотря на подписание контракта с американским разыгрывающим Кембой Уокером, «Монако» намерен сохранить всю заднюю линию команды, в которую входят Майк Джеймс, Джордан Лойд, Эли Окобо и Мэттью Стразель.

У всех защитников на данный момент есть контракты с «Монако», и клуб не планирует ни с кем разрывать соглашение, сообщает BasketNews.

В контракте Майка Джеймс есть опция, которая позволяет ему до 25 июля подписать гарантированный контракт с клубом НБА.

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