Донатас Мотеюнас останется в «Монако»

« » и (32 года, 213 см) договорились о продлении контракта, сообщает BasketNews.

В прошлом сезоне 32-летний литовский тяжелый форвард помог «Монако» выйти в «Финал четырех» Евролиги и занять третье место, а также выиграть чемпионат Франции.

Мотеюнас набирал в 8,5 очка (63,5% двухочковых), делал 3,7 подбора и 0,8 передачи менее чем за 18 минут игрового времени в среднем за матч.

Ранее сообщалось о переговорах литовца с греческим «Панатинаикосом».

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