«Монако» официально продлил Донатаса Мотеюнаса

« » официально объявил о продлении соглашения на 2 года с центровым (32 года, 213 см).

В прошлом сезоне 32-летний литовский тяжелый форвард помог «Монако» выйти в «Финал четырех» и занять третье место, а также выиграть чемпионат Франции.

Мотеюнас набирал в Евролиге 8,5 очка, делал 3,7 подбора и 0,8 передачи менее чем за 18 минут игрового времени в среднем за матч.

Ранее сообщалось о переговорах литовца с греческим «Панатинаикосом».

У Родмана на щеке – лицо подружки. И это даже не самая ужасная татуировка в НБА

Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»

20 лучших данков в истории НБА