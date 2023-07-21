«Монако» официально продлил Донатаса Мотеюнаса

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Донатас Мотеюнас Монако Баскетбол

«Монако» официально объявил о продлении соглашения на 2 года с центровым Донатасом Мотеюнасом (32 года, 213 см).

В прошлом сезоне 32-летний литовский тяжелый форвард помог «Монако» выйти в «Финал четырех» Евролиги и занять третье место, а также выиграть чемпионат Франции.

Мотеюнас набирал в Евролиге 8,5 очка, делал 3,7 подбора и 0,8 передачи менее чем за 18 минут игрового времени в среднем за матч.

Ранее сообщалось о переговорах литовца с греческим «Панатинаикосом».

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