«Монако» официально продлил Донатаса Мотеюнаса
«Монако» официально объявил о продлении соглашения на 2 года с центровым Донатасом Мотеюнасом (32 года, 213 см).
В прошлом сезоне 32-летний литовский тяжелый форвард помог «Монако» выйти в «Финал четырех» Евролиги и занять третье место, а также выиграть чемпионат Франции.
Мотеюнас набирал в Евролиге 8,5 очка, делал 3,7 подбора и 0,8 передачи менее чем за 18 минут игрового времени в среднем за матч.
Ранее сообщалось о переговорах литовца с греческим «Панатинаикосом».
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