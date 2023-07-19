Чима Монеке подписал 2-летний контракт с «Басконией»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Баскония чемпионат Испании Монако Чима Монеке Баскетбол

«Баскония» объявила о подписании двухлетнего контракта с тяжелым форвардом Чимой Монеке (27 лет, 198 см).

Нигерийский игрок вернулся в Испанию, где в сезоне-2021/22 выступал за «Манресу» и был признан MVP Лиги чемпионов.

Монеке начинал сезон-2022/23 в «Сакраменто», но в январе перебрался в «Монако» и подписал контракт до 2024 года.

В 16 матчах Евролиги Монеке набирал в среднем 3,9 очка и 3,1 подбора. Во французской лиге его показатели составили 9,7 очка, 4,0 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата за 18 минут на паркете.

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