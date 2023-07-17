Джоэл Эмбиид сказал, что пошутил про про уход из «Филадельфии»: «Я потерял свое звание лучшего тролля»

Теги Филадельфия НБА Дэрил Мори Джоэл Эмбиид Баскетбол

Заявление MVP-2023 Джоэла Эмбиида о желании стать чемпионом в любой команде НБА, даже если это будет не «Филадельфия», вызвало резонанс в соцсети.

Один пользователь написал: «Где-то еще» в том предложении было лишним».

Эмбиид ответил, намекнув, что он говорил несерьезно: «Дружище, посмотри на мое второе имя».

Аккаунт камерунца называется «Joel «Troel» Embiid» – «Джоэль «Тролль» Эмбиид».

Затем Эмбиид дополнил: «Я потерял свое звание лучшего тролля здесь, и оно перешло к Дэрилу Мори».

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1 комментарий

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Дмитрий Нарыжный
Топ пранк. А когда запросит обмен и окажется в другой команде, то скажет, что просто пранк вышел из-под контроля.
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