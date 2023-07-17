Джоэл Эмбиид сказал, что пошутил про про уход из «Филадельфии»: «Я потерял свое звание лучшего тролля»
Заявление MVP-2023 Джоэла Эмбиида о желании стать чемпионом в любой команде НБА, даже если это будет не «Филадельфия», вызвало резонанс в соцсети.
Один пользователь написал: «Где-то еще» в том предложении было лишним».
Эмбиид ответил, намекнув, что он говорил несерьезно: «Дружище, посмотри на мое второе имя».
Аккаунт камерунца называется «Joel «Troel» Embiid» – «Джоэль «Тролль» Эмбиид».
Затем Эмбиид дополнил: «Я потерял свое звание лучшего тролля здесь, и оно перешло к Дэрилу Мори».
Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей
Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?
Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело
1 комментарий