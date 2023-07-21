«Голден Стэйт» подписал Лестера Киноньеса
«Голден Стэйт» заключил двустороннее соглашение с атакующим защитником Лестером Киноньесом (22 года, 196 см).
Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Киноньес набирал в среднем 21,9 очка, 4,4 передачи и 4,1 подбора (43% c игры, 35% из-за дуги) в семи встречах Летней лиги за «Уорриорз».
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Как-то все забывают, каким игроком был Пул по началу.
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