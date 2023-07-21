«Голден Стэйт» подписал Лестера Киноньеса

Теги переходы Голден Стэйт НБА Лестер Киноньес Баскетбол

«Голден Стэйт» заключил двустороннее соглашение с атакующим защитником Лестером Киноньесом (22 года, 196 см).

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Киноньес набирал в среднем 21,9 очка, 4,4 передачи и 4,1 подбора (43% c игры, 35% из-за дуги) в семи встречах Летней лиги за «Уорриорз».

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7 комментариев

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Magzhan Estigarribia
Отличная замена Пула
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Михаил Евдокимов
Ответ couture39
Это не замена Пулу вообще - игрок глубокой скамейки. Я думаю, он в Санта-Крузе проведет больше матчей, чем в Голден-Стейт.
Как и Пул , который частенько залетал в Санта Круз в первые 2 сезона)
Как-то все забывают, каким игроком был Пул по началу.
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Ilovethisgame77
Очень хороший юнец!
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Вячеслав_Анатолич
Парень в Летней лиге смотрелся неплохо, да, пока реализация хромает, но потенциал есть!!!
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Док Аксель
Парень в Летней лиге проявил себя, перспективный. Ему будет рядом с кем набираться мастерства и игрового интеллекта. Удачи !
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couture39
Ответ Magzhan Estigarribia
Отличная замена Пула
Это не замена Пулу вообще - игрок глубокой скамейки. Я думаю, он в Санта-Крузе проведет больше матчей, чем в Голден-Стейт.
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couture39
Ответ Михаил Евдокимов
Как и Пул , который частенько залетал в Санта Круз в первые 2 сезона) Как-то все забывают, каким игроком был Пул по началу.
Да, но Пул в 22 года уже был ключевым запасным чемпионской команды, а Кинонес в свои 22 по-прежнему игрок на двухстороннем контракте.

Буду очень рад ошибиться, но в тех немногих матчах где я видел Кинонеса, он вообще никак не впечатлил.
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