«Голден Стэйт» подписал Лестера Киноньеса

« » заключил двустороннее соглашение с атакующим защитником (22 года, 196 см).

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Киноньес набирал в среднем 21,9 очка, 4,4 передачи и 4,1 подбора (43% c игры, 35% из-за дуги) в семи встречах Летней лиги за «Уорриорз».

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