Женская НБА. «Даллас» примет «Вашингтон»
Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской НБА.
«Даллас» примет на своей площадке «Вашингтон».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Даллас – Вашингтон
29 июня. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?5662 голоса
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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