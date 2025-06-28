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«Детройт» проявляет интерес к Никилу Александер-Уокеру

«Пистонс» заинтересованы в Никиле Александер-Уокере.

Ранее сообщалось, что «Миннесота», скорее всего, не сможет позволить себе переподписать защитника после заключения контракта на 125 миллионов долларов с центровым Назом Ридом.

В прошедшем сезоне Александер-Уокер в среднем набирал 9,4 очка (43,8% с игры, 38,1% из-за дуги), 3,2 подбора и 2,7 передачи за матч, проводя на площадке более 25 минут.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoНикил Александер-Уокер
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