«Детройт» проявляет интерес к Никилу Александер-Уокеру

«Пистонс» заинтересованы в Никиле Александер-Уокере.

Ранее сообщалось, что «Миннесота », скорее всего, не сможет позволить себе переподписать защитника после заключения контракта на 125 миллионов долларов с центровым Назом Ридом.

В прошедшем сезоне Александер-Уокер в среднем набирал 9,4 очка (43,8% с игры, 38,1% из-за дуги), 3,2 подбора и 2,7 передачи за матч, проводя на площадке более 25 минут.