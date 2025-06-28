Гэри Пэйтон II, скорее всего, покинет «Голден Стэйт»
Гэри Пэйтон II и «Голден Стэйт» могут снова расстаться.
32-летний атакующий защитник Гэри Пэйтон II в понедельник станет неограниченно свободным агентом, и его возвращение в «Голден Стэйт» находится под угрозой, сообщает NBC Sports Bay Area со ссылкой на несколько источников.
«Похоже, что его возвращение маловероятно», – сказал один из источников.
«Голден Стэйт» по-прежнему любит его, и все еще есть шанс, что он вернется. Но у них много сомнительных деталей, пока они работают над ситуацией с Джонатаном Кумингой, поэтому Гэри может оказаться в другой команде в следующем сезоне», – сказал другой источник.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBC Sports Bay Area
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