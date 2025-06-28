Гэри Пэйтон II, скорее всего, покинет «Голден Стэйт»

Гэри Пэйтон II и «Голден Стэйт» могут снова расстаться.

32-летний атакующий защитник Гэри Пэйтон II в понедельник станет неограниченно свободным агентом, и его возвращение в «Голден Стэйт » находится под угрозой, сообщает NBC Sports Bay Area со ссылкой на несколько источников.

«Похоже, что его возвращение маловероятно», – сказал один из источников.

«Голден Стэйт» по-прежнему любит его, и все еще есть шанс, что он вернется. Но у них много сомнительных деталей, пока они работают над ситуацией с Джонатаном Кумингой, поэтому Гэри может оказаться в другой команде в следующем сезоне», – сказал другой источник.