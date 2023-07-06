Лестер Киньонес и Брэндин Подземски набрали 38 очков в победном матче против «Шарлотт»

Атакующие защитники и Брэндин Подземски помогли своей команде добиться победы в матче Летней лиги против « » (98:83).

Киньонес и Подземски на двоих набрали 38 очков.

На счету Киньонеса 21 очко при 8 из 16 с игры, Подземски добавил 17 очков, реализовав 7 из 14 с игры и 1 из 4 с линии.

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