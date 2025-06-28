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Дэвион Митчелл останется в «Майами» – 24 млн долларов за два года

«Майами» сохранит Дэвиона Митчелла.

Ограниченно свободный агент Дэвион Митчелл (26 лет, 183 см) намерен подписать с «Майами» новый двухлетний контракт на 24 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне разыгрывающий защитник перешел из «Торонто» в «Майами» и провел за свою новую команду 30 матчей, набирая в среднем 10,3 очка и 5,3 передачи при 40% из-за дуги.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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